Redattore Sociale

Toscana, aumentano i poveri. Il dibattito di Oxfam L’evento con la Diaconia Valdese all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, e sarà l’occasione per indagare le cause, le conseguenze ed argomentare le possibili soluzioni da mettere in campo per rispondere alla deriva di società sempre più disuguali e all’erosione costante dei diritti dei lavoratori