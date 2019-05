Redattore Sociale

Salute, l’infermiere di comunità in tutta la Toscana centrale Dopo Lastra a Signa, Montespertoli, Agliana e Montale e l’ultimo in ordine di tempo, Scandicci, la mappa geografica dell’infermiere di famiglia e di comunità, crescerà nel 2019 di altri Comuni dell’area fiorentina e del pistoiese per poi completarsi nel 2020 in tutte le aree territoriali della Ausl Toscana centro