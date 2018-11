Redattore Sociale

Tragedia in Sicilia: commozione ai funerali delle vittime di Casteldaccia Chiesa gremita per l'addio alle nove persone che hanno perso la vita a causa dell'esondazione del fiume Milicia, tra cui tre bambini. Monsignor Oliveri: "Occorre rendere giustizia a chi non c'è più affinchè non si ripetano più tragedie di questo tipo"