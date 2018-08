Redattore Sociale

Colf e badanti, sempre più italiani tra le mura domestiche In Toscana, secondo i numeri diffusi da Acli, dal 2015 al 2017 sono quasi 2mila i lavoratori domestici italiani in più. Calano gli stranieri. Martelli: “Il luogo comune che questi tipi di lavoro gli italiani non li vogliono fare non è più tanto vero”