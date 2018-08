Redattore Sociale

Disabilità, Anci Marche: bene la legge per facilitare l'accesso ai disabili "La fruizione dei servizi turistici per tutti i tipi di utenti conferma che le Marche sono non solo una regione a vocazione turistica. Ma una regione che guarda sempre più all'inclusione sociale”. Così il presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi sull'approvazione della legge

