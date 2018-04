Redattore Sociale

Idonei e specializzati, ma mai assunti: lettera aperta dei docenti di sostegno precari Sono tra gli 86 vincitori del concorso in Toscana nel 2016, ma nessuno di loro è stato immesso in ruolo nel successivo anno scolastico, solo 20 nel 2017. Ora, il ministero ha annunciato che non ci saranno nuove assunzioni sul sostegno in tutta Italia. “Ingiusto per noi e per gli studenti”